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(Görüntülü Haber) Kumluca'da doğa yürüyüşü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde Mavikent Mahallesi'ne bağlı Kazanova mevkiine doğa yürüyüşü düzenlendi. Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Mavikent Mahalle Muhtarlığı tarafından "Kumluca...

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde Mavikent Mahallesi'ne bağlı Kazanova mevkiine doğa yürüyüşü düzenlendi. Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Mavikent Mahalle Muhtarlığı tarafından "Kumluca Kazanova'yı keşfediyor" adıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüslerle yürüyüşün başlama noktasına gelen katılımcılar buradan yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta yürüyüşe başladı. Ormanlık alandan geçen yolda süren yürüyüş boyunca jandarma, zabıta ve sağlık ekibi tarafından güvenlik önlemi alınırken, yürüyüş sonunda katılımcılar Mavikent Mahallesi Kazanova mevkiine ulaştı. Burada yürüyüşe katılanları Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç ve mahalleliler karşıladı. Kumluca Belediyesi'ne ait Kazanova piknik alanında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından şehitler için dua okundu. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, doğa yürüyüşlerinin en önemli özelliğinin 7'den 77'ye herkesin katılıyor olması olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Her yürüyüşümüze yaklaşık 1000 kişi katılıyor. Bugünkü yürüyüşümüz de havanın da güzel olmasıyla çok güzel gerçekleşti. Yürüyüşümüze katılan, emek veren, bu kadar insanı bir arada ağırlayan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi. İlçede gerçekleştirilen tüm doğa yürüyüşlerine katıldığını kaydeden 74 yaşındaki İbrahim Akkuzu da kendisinin herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını ve imkan buldukça doğal yerlere yürümeye çalıştığını söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akkuzu, her gün ortalama 5 kilometre yürüyerek spor yaptığını ve bu yaşta sağlıklı olmasını buna bağlı olduğunu anlattı. Diğer katılımcılar da bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve devam etmesini istediklerini belirtti.

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