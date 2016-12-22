(Görüntülü Haber) Kumbahçe'de en uzun gece nar Tugan ile uğurlandı

MUĞLA'nın Bodrum'da 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı Nar Tugan kutlamaları, en uzun gecenin uğurlanmasıyla sona erdi Kumbahçe Mahallesi'nde Karya Kültür Etkinlileri Mirası Grubu tarafından 21-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Nar Tugan Kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Nar Tugan ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, katılımcıların dilek ağacına dilek dileyerek kurdele bağlamaları ile devam etti. Kutlamalara katılanlara keşkek, lokma ve bereketin sembolü aşure dağıtıldı. 4 BİN YILLIK GELENEK YAŞATILDI Kumbahçe Mahalle Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Kumbahçeli kadınlar ve erkekler, zeybek ve Bodrum yöresi oyunları sahneledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da gruba katılarak, Bodrum yöresi oyunlarını oynadı. Ardından Bodrumlu gençler, Beden Eğitimi Öğretmeni Bilge Kural tarafından hazırlanan güneşi ve en uzun geceyi uğurlama dansları sahnelendi. Soğuk havada performanslarını sahneleyen gençler, etkinliğe katılan yaklaşık 600 kişiden alkış aldı. Gençler, dansları ile beğeni topladı. Adaçayı Erbane Grubu, erbane dinletisi sundu. Grup çaldıkları ritimlerle mitolojik bir hava yarattı. Gösteriler, Gençlik Grubunun dans gösterileri ile sona erdi. Karya Kültür Etkinlileri Mirası Grubu sözcüsü arkeolog Ayşe Temiz, "Binlerce yıl önce Türkler'in tek tanrı inancı vardı. Bugün 'melek' denilen kutsallar binlerce yıl öncede vardı. Onlardan biri de ülgen idi. Türkler güneşin güçlü dönüşünü Nar Tugan'ı Akçam Ağacı çevresinde kutlardı, çünkü Ülgen'in akçam ormanlarındaki köşkünde yaşadığı bilinirdi. Bu ağaçların dallarına dileklerini bağlayarak, Ülgen'e dileklerini iletirdi. Pagan inançlarının etkisi ile Tengri kavramı zamanla tanrının oğlu-kutsal ruh- tanrı İsa'ya dönüşmüştür. Nar Tugan güneşin doğum kutlamaları da İsa'nın doğum kutlamalarına, Noel'e dönüşmüştür. Noel kelimesi Noio (yeni) ve Helios (güneş) kelimelerinden oluşur ve Nar Tugan ile özdeştir. Ülgen'in yerini Santa Klaus almıştır. Özünde Türkler'in geleneği olan 4 bin yıllık Nar Tugan'ı günümüzde de yaşatarak, genç nesillere aktarmayı hedefliyoruz" dedi.