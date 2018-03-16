(Görüntülü Haber) Kum heykel festivali Mayıs'ta

ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Mayıs ayında 'Legend- Efsaneler' temasıyla açılacak.



Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi, 12 ay ziyaret ediliyor. Antalya Lara Halk Plajı'nda, her yıl nisan ayında kum heykeltıraşlarının performanslarını gerçekleştirdiği sergi, dünyanın en uzun süre ziyaret edilebilen kum heykel etkinliği özelliğini taşıyor.



Festival direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla başta turistler olmak üzere her kesim tarafından beğeniliyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi bir yıl boyunca açık tutuyoruz. Yeni sezonun heykellerinin yapımına ise nisan ayından itibaren başlanacak. İsteyenler buraya gelerek çalışmaları izleyebilecek" diye konuştu.



Önceleri sadece yaz dönemi açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını kaydeden Karaca, "Elbette çok ağır hava şartları heykelleri etkileyebiliyor. Ancak restore ederek eski haline getirebiliyoruz. Ancak şunu belirtmek isterim ki 12 aylık açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" diye konuştu.



BU YILKİ TEMA 'EFSANELER'



2018 sezonunda düzenlenecek 12'nci Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin nisan ayında yapılacak 'Legend- Efsaneler' temalı heykellerin ne olacağı ise açıklanmadı. Yeni yapılacak heykellerle birlikte irili ufaklı 100 olan heykel sayısının 150'ye çıkarılması düşünülüyor. Festivalin açılış tarihi ise 1 Mayıs.



Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kullanılan kum miktarı, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve ziyaretçi oranları gibi özellikleriyle dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında yer alıyor. Organizasyon, ilk düzenlendiği 2006'dan bu yana 1 milyonu aşkın yerli- yabancı turist ağırladı.

