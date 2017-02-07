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(Görüntülü Haber) Külliyede başkanlık sistemi afişi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()HATAY'ın Payas İlçesi'ndeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne Başkanlık sistemi ile ilgili afişler asıldı. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın bir süre önce katıldığı bir televizyon...

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()HATAY'ın Payas İlçesi'ndeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne Başkanlık sistemi ile ilgili afişler asıldı. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın bir süre önce katıldığı bir televizyon programında dekor olarak kullanılan ancak programdan sonra kaldırılmayan afişlerde, referandum konusu olan anayasa değişikliğinin içeriği hakkında maddeler halinde bilgi veriliyor. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında sıralanan maddeler, külliyeyi ziyaret eden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Afişte şu ifadeler yer alıyor: "Milletvekili seçilme yaşı 25?ten 18?einiyor. Milletvekili sayısı 550?den 600?e çıkıyor. Meclis güçleniyor kanunları hükümet değil milletvekili teklif ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis genel seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanı veya meclis seçimi yenileme kararı verirse, iki seçim aynı anda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı?nın partisi ile ilişkisi kesilmiyor. Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atıyor. Kurumlar ile ilgili idari düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılıyor. Sorumlu Cumhurbaşkanı geliyor. Bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Cumhurbaşkanı?na veriliyor. Sıkıyönetim kalkıyor OHAL yeniden düzenleniyor. Yargının bağımsızlığı ifadesine 'tarafsızlığı' da ekleniyor. Yargı sivilleşiyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yeni düzenleme geliyor."

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