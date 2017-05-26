(Görüntülü Haber) Kullandığı gargara başına iş açtı

AYDIN'da, yapılan trafik kontrolünde, kendisinde 1.44 promil alkol tespit edilen Muğlalı üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Ali Burak Sayılam'ın ehliyetine el konuldu, 876 lira da para cezası kesildi. Alkol almadığını, gargara kullandığını söyleyen Sayılam'a o anda ceza kesildi. Ardından polislerle birlikte hastaneye gidip kan tahlili yaptıran ve alkol almadığı ortaya çıkan Sayılam, el konulan ehliyetini geri almak için dava açtı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ali Burak Sayılam, İzmir'de yaşayan kız arkadaşının yanına gitmek için bir oto kiralama şirketinden otomobil kiraladı. Sayılam'ın kullandığı 48 Y 0870 plakalı otomobil, geçen 17 Mayıs'ta Aydın girişinde trafik kontrolünde durduruldu.Polis ekipleri tarafından alkolmetre üfletilen Muğlalı öğrenci Ali Burak Sayılam, 1.44 promil alkollü çıktı. "Alkol almadım. Gargara kullandım. Bu neden böyle bir sonuç çıkmıştır" dediyse de derdini anlatamayan Sayılam'a 876 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İtirazlarını sürdürünce görevli polisler ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Sayılam'a yapılan kan tahlilinde, alkol almadığı ortaya çıktı. Sayılam, ehliyetini geri alabilmek ve kesilen cezanın iptali için Aydın Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne iletilmek üzere Muğla Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne dilekçeyle başvurdu.Sayılam, "Kontrol noktasına gelmeden 5 dakika önce ağız gargarasını kullandım. Alkol testinden geçemeyince şaşırdım kaldım. Polis ekiplerine konuyu anlattığımda bana inanmadılar. Ekiplerle birlikte hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Testin ardından alkol kullanmadığım tespit edildi. Ehliyetimin geri verilmesini ve para cezasının iptal edilmesini bekliyorum" dedi.