İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() BÜYÜKÇEKMECE'de düşen 2'si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesi pilot ve kule konuşmaları kayıtlara yansıdı. Kayıtlarda Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi görevlilerinin helikopter pilotuna “İyi günler, planınız mevcut. Gidiş yeri ve tahmini yol boyu yetkisi alabilir miyim?” sözleri kayıtlara geçti. Kayıtlarda pilotun konuşmalarına ise rastlanılmadı.
(Görüntülü Haber) Kule: Planınız mevcut
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() BÜYÜKÇEKMECE'de düşen 2'si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesi pilot ve kule konuşmaları kayıtlara yansıdı. Kayıtlarda Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi görevlilerinin helikopter pilotuna...
10 Mart 2017 Cuma 16:03
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