(Görüntülü Haber)Kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

IĞDIR'ın Karakoyunlu İlçesine bağlı Kacerdoğanşalı Köyünde bir evin bahçesinde soğukta bitkin halde bulunan orman baykuşu, tedavi altına alındı. Karakoyunlu'nun Kacerdoğanşalı Köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde kulaklı orman baykuşu buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine orman baykuşu, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Baykuşun ormanlık alanlarda yaşadığını belirten Orman ve Su işleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Bir vatandaşımız bahçesinde bulduğu orman baykuşunu bize getirerek teslim etti. Tahminimiz soğuktan yorgun düşmesidir. Gece avcıları olarak haşereleri yiyorlar. Iğdır'da bulunan ormanlık alanda yaşıyorlar. Besledikten kendine geldikten sonra doğaya bırakacağız" dedi.