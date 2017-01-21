(Görüntülü Haber) Kukumav kuşu donmak üzereyken bulundu
IĞDIR'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli veteriner Serdar Akuş tarafından kent merkezinde bulunan ve soğuktan donmak üzere olduğu belirtilen 'kukumav kuşu' korumaya alındı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa...
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:12
IĞDIR'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli veteriner Serdar Akuş tarafından kent merkezinde bulunan ve soğuktan donmak üzere olduğu belirtilen 'kukumav kuşu' korumaya alındı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü görevlilerince veteriner hekim Serdar Akuş'tan teslim alınan kukumav kuşunun soğuktan bitkin düştüğü tespit edildi. Genelde fare ile beslenen kuşu beslemeye aldıklarını söyleyen Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Kuş büyük bir ihtimalle soğuktan etkilenmiş, aç ve bitap düşmüş. Kukumav kuşu baykuşgillerin en küçük bireyidir. Fiziksel olarak uçma yeteneğini kaybetmediği için yemleme yaptıktan sonra doğaya bırakacağız" dedi.
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