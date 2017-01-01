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(Görüntülü Haber) Kuğulu Park'ta kar selfiesi

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, () - GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan başkentliler, hafta sonu da parklarda kar keyfini doyasıya yaşadı. Ankara'nın simge mekanlarından biri olan ve kuğularıyla ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar,...

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, () - GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan başkentliler, hafta sonu da parklarda kar keyfini doyasıya yaşadı. Ankara'nın simge mekanlarından biri olan ve kuğularıyla ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, son günlerde etkisini artırarak, devam eden kar yağışının oluşturduğu kartpostallık görüntüler önünde fotoğraf çektirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle bir kısmı donan havuzda kuğuların dansını da izleyen vatandaşlar, gün boyu parkta gezinerek, kar keyfi yaşadı. Çocuklarını da beraberinde getiren aileler, kartopu oynamayı da ihmal etmedi. Kuğulu Park'ta aşırı soğuklara rağmen suda yüzen kuğuların, kazların ve ördeklerin yaşam mücadelesini izleyen Ankaralılar, kuğuları arkasına alarak, beyaza bürünen parkta 'selfie' çekip, günün anısını fotoğraflamaya çalıştı.

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