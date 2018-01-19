(Görüntülü Haber) Kudüs'te Cuma numazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alındılar
19 Ocak 2018 Cuma 21:19
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