(Görüntülü Haber) KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANGIN

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Küçükçekmece'de kullanılmayan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 18:00 sıralarında Sefaköy'de bulunan Değirmenbahçe Caddesi üzerinde, bir süredir kullanılmayan 4 katlı binada meydana geldi. Sebebi öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü ve binanın büyük bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın anını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, binanın üzerinden yükselen yoğun duman görülüyor.