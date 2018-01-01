Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu. Küçükçekmece'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması (3)
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu. Küçükçekmece'de kaldırım çalışması yapıldığı...
01 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
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