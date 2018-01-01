Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.
(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması (2)
Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.
01 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
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