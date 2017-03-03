(Görüntülü Haber) Küçük Rabia’nın yanan kolu kesilmekten kurtarıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de Elif ve Levent Polat çiftinin 3 yaşındaki çocukları Rabia Nur’un, mutfakta üzerine sıcak çorba devrilmesi üzerine sağ kolu yandı. Edirne Devlet Hastanesi yanık ünitesinde 2 ay süren tedavinin ardından ikinci derece yanık nedeniyle kesilme tehlikesi bulunan kolu kurtarıldı. Edirne’de çağrı merkezinde operatör olarak çalışan 33 yaşındaki Levent ve ev kadını Elif Polat çiftinin çocuğu Rabia Nur, 2 ay önce evin mutfağında tabure üzerine çıkıp, ocakta pişen çorbayı karıştırmak isterken üzerine devirdi. Annesi Elif Polat tarafında Edirne Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük Rabia’nın sağ kolunda ikinci derece yanık olduğu tespit edildi. Kolun kesilmesi bile gündeme gelirken yanık ünitesinde iki farklı operasyon geçiren Rabia, kısa sürede sağlığına kavuştu. Sağ kolunu üzerinde kalan izlere rağmen yeniden kullanmaya başlayan Rabia Nur’un annesi Eli Polat, kızının parmak ya da kolu kesilebilir duruma geldiğini belirterek, “Evde çorba yapıyordum. Çorbayı karıştırmak için tabure üzerine çıkmış, ben tam olarak görmedim ama üzerine devirdi. Üzerinde kazak vardı onu çıkarırken bir süre geçti. Yarası derinleşti, hastaneye getirdik. İki operasyonun ardından kolu ya da parmakları kesilebilirdi ama şu anda çok iyi durumu. Büyük bir endişe yaşadık. Çok kötüydü, zor günler geçirdik. Şimdi çok iyiyiz. Şükrediyoruz bu durumuna" dedi. Baba Levent Polat da çok zor günler geçirdiklerini belirterek, tedavi sürecinin ardından Rabia Nur’un evde mutfağa girmemesi için kapıda nöbet tuttuklarını söyledi. Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif uzmanı Op. Dr. Özgür Agdoğan, Rabia’nin koluna sıcak çorbanın devrilmesinden 30 saat sonra kolunun dolaşımı zayıfladığını ifade ederek, "Parmakları ve kolu riske atmamak adına hemen ameliyata aldık. Kliniğimizde takibi yapıldı, açık yarası onarıldıktan sonra taburcu ettik. Kolunu kullanabiliyor. Geldiğinde el bileği, parmaklar çok riske girmişti. İkinci derece yanık vardı, kolunu ve parmaklarını kullanmak ya da daha ciddi boyutlara taşınabilirdi" diye konuştu.