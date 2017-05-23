(Görüntülü Haber) Küçük Hüseyin'in bir gözü mavi diğeri kahverengi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da 5 yaşındaki Hüseyin Çördük’ün sağ gözünün kahverengi, sol gözünün mavi olduğunu görenler şaşırıyor. Hüseyin- Pervin Çördük çiftinin oğlu Hüseyin, bir gözü mavi bir gözü kahverengi doğdu. Babasının adı verilen küçük Hüseyin'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir otoparkta çalışan 8 çocuk babası Hüseyin Çördük, “Eşim vefat ettikten sonra yeniden evlendim. Hüseyin ikinci eşimden. Sağ gözü kahverengi, sol gözü mavi olarak dünyaya geldi. Hatta şöyle de bir durum olmuştu. Evin bahçesinde güzel bir kedi besliyordum. Gözleri çakırdı. Kedinin gözleri o kadar çok hoşumuza gidiyordu ki, inşallah bir çocuğumuz daha doğarsa gözleri bu kedinin gözlerine benzesin demiştik. Öyle de oldu"dedi.