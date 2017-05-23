Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da 5 yaşındaki Hüseyin Çördük’ün sağ gözünün kahverengi, sol gözünün mavi olduğunu görenler şaşırıyor. Hüseyin- Pervin Çördük çiftinin oğlu Hüseyin, bir gözü mavi bir gözü kahverengi doğdu. Babasının adı verilen küçük Hüseyin'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir otoparkta çalışan 8 çocuk babası Hüseyin Çördük, “Eşim vefat ettikten sonra yeniden evlendim. Hüseyin ikinci eşimden. Sağ gözü kahverengi, sol gözü mavi olarak dünyaya geldi. Hatta şöyle de bir durum olmuştu. Evin bahçesinde güzel bir kedi besliyordum. Gözleri çakırdı. Kedinin gözleri o kadar çok hoşumuza gidiyordu ki, inşallah bir çocuğumuz daha doğarsa gözleri bu kedinin gözlerine benzesin demiştik. Öyle de oldu"dedi.
(Görüntülü Haber) Küçük Hüseyin'in bir gözü mavi diğeri kahverengi
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da 5 yaşındaki Hüseyin Çördük’ün sağ gözünün kahverengi, sol gözünün mavi olduğunu görenler şaşırıyor. Hüseyin- Pervin Çördük çiftinin oğlu Hüseyin, bir gözü mavi bir gözü kahverengi...
23 Mayıs 2017 Salı 16:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.