(Görüntülü Haber) Küçük Gülhan, Cumhurbaşkanı'nın araması için Başbakan Yardımcısı ile not gönderdi

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Belediye tarafından yaptırılan Kurşunlu Mahallesi Ürün toplama Merkezi açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanına gelen 9 yaşındaki Gülhan Aydemir, kendisine kağıta yazılı not verdi. Gülhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesini istediği notta, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatmak istediğini yazdığı belirtildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu dün seçim bölgesi Bursa'daki gezi ve incelemelerini, İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toplama Merkezi'ni hizmete açarak tamamladı. Açılış töreninde Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun yanına gelen Gülhan Aydemir kendisine bir not verdi. Bu notu okuyan ve hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gülhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi için verdiği notta, "Sayın Cumhurbaşkanım bizlerin varlığından habersizsiniz ama ben sizi çok seviyorum. Bu notum size ulaşırsa lütfen beni bir kez arayın. 15 Temmuz gecesini size anlatmak istiyorum" diye yazdığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşğlu, cebine koyduğu notu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini belirtti.