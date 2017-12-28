(Görüntülü Haber) Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu
ADANA'da kereste yüklü panelvan minibüsün açık bırakılan arka bagaj kapısına oturan 10 yaşlarındaki çocuğu görenler, şaşırdı. Kentin en işlek kesimlerinden Mavi Bulvar'da ilerleyen kereste yüklü panelvan minibüs arkasına oturan...
28 Aralık 2017 Perşembe 10:03
ADANA'da kereste yüklü panelvan minibüsün açık bırakılan arka bagaj kapısına oturan 10 yaşlarındaki çocuğu görenler, şaşırdı. Kentin en işlek kesimlerinden Mavi Bulvar'da ilerleyen kereste yüklü panelvan minibüs arkasına oturan küçük çocuk yolculuğunu böyle sürdürdü. Araç sürücüsü, taşıdığı keresteleri sığdıramayınca, aracın bagaj kapağını kapatamadı. Küçük çocuk keresteleri tutması için, buraya oturtuldu. Uzun süre bu şekilde giden araç arkasındaki çocuğu görenler şaşırdı. Panelvan minibüs daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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