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(Görüntülü Haber) Kucağında 5 aylık oğluyla sahnede türkü söyledi

KÜTAHYA'da '7'den 77'ye Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde kucağında 5 aylık oğlu Özgür Boran Dölek'le sahneye çıkan Ayşe Nur Dölek sevilen türküleri söyledi. Aralarında polis, öğretmen, çeşitli kurumlarda çalışan memur,...

KÜTAHYA'da '7'den 77'ye Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde kucağında 5 aylık oğlu Özgür Boran Dölek'le sahneye çıkan Ayşe Nur Dölek sevilen türküleri söyledi.

Aralarında polis, öğretmen, çeşitli kurumlarda çalışan memur, işçi ve emeklilerin bulunduğu 7'den 77'ye Türk Halk Müziği Korosu'nun 5'inci geleneksel bahar konseri Kütahya Belediyesi Hazar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şef Yusuf Ziya Beydüzün yönetimindeki koro iki bölüm halindeki konserde sevilen türküleri seslendirdi. Programın sunucusu daha sonra sahneye solist olarak Ayşe Nur Dölek'i davet ederek, "Ayşe Nur Dölek sahneye, aylardır koro çalışmaları sırasında sürekli yanında getirip götürdüğü, artık koromuzun minik bir üyesi olan oğlu ile çıkacak" dedi. Ayşe Nur Dölek de, kucağında 5 aylık oğlu Özgür Boran Dölek'le sahneye çıkarak türkü söyledi. Salonu dolduran davetliler Ayşe Nur Dölek'i alkışladı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, konser sonunda koro şefi Yusuf Ziya Beydüzün'e çiçek vererek koroyu tebrik etti.

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