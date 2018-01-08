(Görüntülü Haber) Kuaför ve avukatlardan 'Çocuktan gelin olmaz' kampanyası

MANİSA Barosu ile Manisa Kuaförler ve Berberler Odası, erken yaşta evliliklere tepki amacıyla 'Çocuktan gelin olmaz' kampanyasına başladı. Hazırlanan afişler, ildeki 600 berber ve kuaförlerin camına asılıyor. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, çocuk gelin konusunda birlikte mücadele etmek için 'Çocuktan Gelin Olmaz' projesini başlattı. Manisa merkezdeki yaklaşık 600 üyenin, olası çocuk gelinlerin saçlarını yapmamaları için uyarıcı afişler hazırlandı. Üzerinde, 'Bu işyerinde 18 yaş altı çocukların gelin başı ve damat tıraşı yapılamaz' yazan afişler, işyerlerine asılmaya başlandı. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gözde Pasin ve Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Kuaförler ve Berberler Odası'nda açıklama yaptı. Av. Gözde Pasin, herkeste duyarlılık oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle dedi: "Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi ve iç hukukumuzdaki düzenlemelere göre 18 yaşını tamamlamamış herkes çocuktur. Yasalardaki birkaç istisna haricinde herkes 18 yaşını doldurmakla reşit olmaktadır. Bilimsel verilerle belirlenmeye çalışılan evlilik yaşı, ülkemizde Medeni Kanunumuzun 124. Maddesinde 'Kadın ve erkekler için 16 yaşından küçükler hiçbir şekilde evlenemezler, 17 yaşını doldurmuş kişiler ise ancak yasal temsilcilerinin izniyle' şeklinde düzenlenmiştir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi şehrimizde de reşit olmayan çocukların evliliklerine rastlanılmaktadır. Bugün burada Manisa Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası işbirliğiyle 18 yaşından küçük çocukların kuaförlerde 'gelin başı' ve 'damat tıraşı' yapılmaması için bir akımın öncüsü oluyoruz. Çocuklarımızın istismarına 'dur' demek için, yasal zemin düzleminde buluşabilmek adına tüm berberler ve kuaförleri 18 yaş altı çocuklara gelin başı ve damat tıraş yapmamaları çağrısında bulunuyoruz." Oda Başkanı Bartu ise, çocuk gelinlere her zaman karşı çıktıklarını, çocuk gelinlerle aile kurulamayacağını ifade ederek, böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Baro Başkanı Arslan, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Arslan, "Algı yaratmak, çocuk evliliklerinin, çocuk gelinlerin önüne geçmek ve toplumda bunun öne çıkmasını sağlamak istiyoruz. Berberler ve kuaförlerimiz bu konuda bize katkı sağlayacak" dedi.