(Görüntülü Haber) Kredi kartı borcu olan emekli, promosyon alamadı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan 61 yaşındaki emekli memur Sedat Çelikkaya, maaş promosyonunun 'takipte borcu' olduğu gerekçesiyle ödenmediğini ileri sürdü. Emekli Sedat Çelikkaya, maaş promosyonu için bankaya başvurdu. 25 bin liralık kredi kartı borcunu yapılandırdığı için 'takipli borcu' görünen Çelikkaya'ya bu yüzden promosyon ödenmeyeceği bildirildi. Bu durum üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na banka hakkında şikayette bulunan Çelikkaya, "25 bin liralık borcum yapılandırıldı ve faiziyle birlikte 36 bin lira oldu. Borcumu hiç bir aksaklık olmadan ödüyorum. Ancak bu borcum nedeniyle promosyon alamayacağım söylendi" dedi. Durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak bildirdiğini belirten Sedat Çelikkaya, hakkını alıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi. Banka yetkilileri ise, Çelikkaya'nın kredi kartı borcu nedeniyle yapılandırma protokolu imzaladığını, bu kapsamda da promosyon hakkından feragat etmiş olduğunu söyledi.