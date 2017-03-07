Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

(Görüntülü Haber) Kredi kartı borcu olan emekli, promosyon alamadı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan 61 yaşındaki emekli memur Sedat Çelikkaya, maaş promosyonunun 'takipte borcu' olduğu gerekçesiyle ödenmediğini ileri sürdü. Emekli Sedat Çelikkaya, maaş promosyonu için bankaya başvurdu....

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan 61 yaşındaki emekli memur Sedat Çelikkaya, maaş promosyonunun 'takipte borcu' olduğu gerekçesiyle ödenmediğini ileri sürdü. Emekli Sedat Çelikkaya, maaş promosyonu için bankaya başvurdu. 25 bin liralık kredi kartı borcunu yapılandırdığı için 'takipli borcu' görünen Çelikkaya'ya bu yüzden promosyon ödenmeyeceği bildirildi. Bu durum üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na banka hakkında şikayette bulunan Çelikkaya, "25 bin liralık borcum yapılandırıldı ve faiziyle birlikte 36 bin lira oldu. Borcumu hiç bir aksaklık olmadan ödüyorum. Ancak bu borcum nedeniyle promosyon alamayacağım söylendi" dedi. Durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak bildirdiğini belirten Sedat Çelikkaya, hakkını alıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi. Banka yetkilileri ise, Çelikkaya'nın kredi kartı borcu nedeniyle yapılandırma protokolu imzaladığını, bu kapsamda da promosyon hakkından feragat etmiş olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.