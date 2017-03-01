(Görüntülü Haber) Kral Selman Vakfı'ndan Suriyelilere 66 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı işbirliği ile Suriye'ye 66 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. İHH'nın Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'nde yardım malzemeleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, Suriye'de yaşanan acılarda halka bir nebze fayda sağlayabilmek ve yardımda bulunabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı ile birlikte içerisinde kışlık, hijyen paketi, bebek paketi, mutfak malzemesi, 550 gaz sobası, 9 bin 200 battaniyeden oluşan insani yardım malzemesi yüklü 66'ı TIR gönderdiklerini belirten Dede, "Baştan bu yana yardımlarını esirgemeyen Kral Selman Vakfı yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Suriyelilere yardım konusunda çok daha güzel projeler gerçekleştirerek çalışmalarımız devam edecektir. Umut ederiz ki bu savaş bir an önce bitsin Suriyeli kardeşlerimiz huzura ve güvene kavuşsunlar. Süre içerisinde bizler de kardeşlik adına elimizden geldiğince çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Onların acılarını paylaşarak ve yalnızlıklarını hissettirmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kral Selman Vakfı Sağlık Birimi Koordinatörü Süleyman Şıreyyağ, Suriye'deki iç savaşın sona ermesini ve halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasını arzu ettiklerini belirterek, vakfı olarak yardımlarının devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan malzemeler İdlip merkez ve çadır kentler ile Halep, Hama, Lazkiye kırsalında halka dağıtılacak.