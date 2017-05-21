(Görüntülü Haber) KPSS'ye girişte sıkı arama

EDİRNE'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Edirne’de KPSS’nin sabah oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Adaylar kapıda polis ekiplerince sıkı kontrolden geçirildi. Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı. Genelde adayların yanlarında yasaklı eşya getirmedikleri gözlendi. Sınava 15 dakika kala adayların içeri alınmaması uygulaması nedeniyle görevliler sık sık kapılardan kalan süreyi hatırlatan uyarılar yaptı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde sınava geç kalan aday olmadı.