(Görüntülü Haber) Köyün suları dondu, çeşmede kuyruk uzadı

MUŞ,() - MUŞ’un Hasköy İlçesi'ne bağlı 200 haneli Azıklı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle içme suyu şebekesi donunca, köyün kadınları köy çeşmesinden evlerine su taşımaya başladı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde göl, nehir, akarsu ve derelerin yüzeyi buz tuttu. Özellikle geceleri etkili olan soğuklar nedeniyle Hasköy İlçesi'nin Azıklı Köyü'nde tüm evlerin şebeke suyu dondu. Köy halkından Behçet Özay, "Halk susuz kalınca tek akan köy çeşmesi önünde kadınlar uzun kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle kadınlar bazen saatlerce çeşmede beklemek zorunda kalıyor. Umarız havalar biran evvel ısınır ve sularımız yeniden akmaya başlar" diye konuştu. '25 GÜNDÜR SU TAŞIYORUZ' Yaklaşık 25 gündür evlerindeki şebeke suyu donduğu için her gün çeşmeden eve su taşıdıklarını ifade eden Gülesmer Yıldız ise şunları söyledi: "Evde su akmayınca bulaşık ve çamaşır yıkamak, temizlik yapmak çok zor. Her gün bir veya iki kez çeşmeden evlerimize su taşıyoruz. Bazen kuyruk oluyor ve soğukta saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yine dü şükür ya çeşmenin suyu akmasaydı ne yapardık? Bu çileden ancak havaların ısınması ile kurtulacağız."