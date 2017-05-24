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(Görüntülü Haber) Köylülerin hafriyat kamyonu tepkisi

BARTIN'ın Amasra İlçesi'ne bağlı Kalaycı Köyü'nün sakinleri, yol çalışmaları kapsamında hazır beton ve hafriyat taşıyan kamyonların sürekli köyün içinden geçmesine tepki gösterdi. Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında devam...

BARTIN'ın Amasra İlçesi'ne bağlı Kalaycı Köyü'nün sakinleri, yol çalışmaları kapsamında hazır beton ve hafriyat taşıyan kamyonların sürekli köyün içinden geçmesine tepki gösterdi.

Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında devam eden tünel çalışmasında hazır beton ve hafriyat taşıyan kamyonlar, Kalaycı, Cumayanı, Acarlar, Elvanlar, Esenler ve Yahyayazıcılar köyleri grup yolunu kullanıyor. Kalaycı Köyü sakinleri, köyün içinden geçen yolu kullanan hafriyat kamyonlarının yolu bozduğu, toz ve çamura yol açtığını ileri sürerek tepki gösterdi. Köy Muhtarı Çetin Çalık, kamyonların kullanabileceği alternatif yollar olmasına rağmen daha kısa olduğu gerekçesiyle köyün içinden geçtiğini söyledi. Çalık, şöyle konuştu:

"Biz burada 3 yıldır toz ve çamurla mücadele ediyoruz. Bağımızda bahçemizde hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Cam açamıyoruz. Karayolları'na ve diğer yetkililere kaç defa ulaştık. Ama bizimle ilgilenmiyorlar. Müteahhit firmaya neden alternatif yolu kullanmadıklarını sorduk. Bizim yolun daha uygun olduğunu söylüyorlar. Buradan istediği gibi yük taşıyabiliyorlar. Ama ağır tonajlı bu kamyonlar yüzünden yolumuz bozuldu. Asfalt kalmadı. Neredeyse stabilize hale geldi yol ve yazın toz, kışın çamurdan geçilmez oldu. Artık bu soruna bir çare bulunmasını istiyoruz."

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