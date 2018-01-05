(Görüntülü Haber) Köye inen yavru tilkinin görüntüsü ilgi çekiyor

ARTVİN () ARTVİN'in Şavşat ilçesi Kocabey köyüne inen yavru tilkinin, bir evin bahçesinde çocukla oyun oynamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Yörede ormanlık alanda gezerken ailesini kaybeden yavru tilki, çevrede bir evin bahçesine girdi. İkamet sakinleri de aç olduğunu gözlemlediği tilkiye yemek vererek karnını doyurdu. Karnı doyan yavru tilki daha sonra çimenlik alanda bir kız çocuğun oyununa da eşlik etti. Minik çocukla birlikte oyun oynayan yavru tilkinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de ilgiyle izlendi.