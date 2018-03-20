(Görüntülü Haber) Köye inen kurtları kovaladılar

BAYBURT’ta köye inen ve paniğe neden olan 3 kurt, köylüler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bayburt’un Yukarı Kırcı köyünde meydana geldi. Köye inen 3 kurt paniğe neden oldu. Hayvanlarına saldırmasından endişe eden köylüler, kurtları kovalamaya başladı. Bir süre kovaladıkları kurtlar ara yollara girerek gözden kayboldu. O anlar köydeki güvenlik kameralarına yansıdı.