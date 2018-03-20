(Görüntülü Haber) Köye inen kurtları kovaladılar
BAYBURT’ta köye inen ve paniğe neden olan 3 kurt, köylüler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bayburt’un Yukarı Kırcı köyünde meydana geldi. Köye inen 3 kurt paniğe neden oldu. Hayvanlarına saldırmasından...
20 Mart 2018 Salı 12:00
BAYBURT’ta köye inen ve paniğe neden olan 3 kurt, köylüler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bayburt’un Yukarı Kırcı köyünde meydana geldi. Köye inen 3 kurt paniğe neden oldu. Hayvanlarına saldırmasından endişe eden köylüler, kurtları kovalamaya başladı. Bir süre kovaladıkları kurtlar ara yollara girerek gözden kayboldu. O anlar köydeki güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.