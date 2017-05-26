(Görüntülü Haber) Köydeki genç kızlar emeklerini taziye evinde sergiledi

HAKKARİ Halk Eğitim Merkezi tarafından Bağışlı Köyü'nde açılan el sanatları kursuna katılan 15 genç kız, 3,5 ayda yaptıkları el emeği göz nuru ürünler, köy camisinin alt katındaki taziye evinde sergilendi. Serginin açılışına katılan davetliler, müzik eşliğinde halay çekti. Hakkari Üniversitesi El Sanatları Bölümü'nde 3 yıl önce mezun olan Nuran Üncü, köyündeki genç kızların meslek öğrenebilmeleri için Hakkari Halk Eğitim Merkezine başvurarak, köyde el sanatları kursunun açılması talebinde bulundu. Üncü'nün bu başvurusu üzerine Bağışlı Köyü'ne el sanatları kursu açıldı. Köye kurs öğretmeni olarak görevlendirilen Üncü'nün 3,5 ayda öğrettikleri ile 15 genç kursiyerin yaptığı ürünler sergilenmeye başlandı. Köyün genç kızlarının yaptıkları el emeği göz nuru el sanatları ve yağlı boyadan yapılan serginin açılışı Bağışlı Köyü camisinin alt katındaki taziye evinde yapıldı. Serginin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri Mecik Yılmaz, Selahattin Yüzgeç, Halk Eğitim Müdürü Tahir Tekin, Bağışlı Köyü Janrdarma Karakol Komutanı Astsubay Hayati Ersoy, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. Halk Eğitim Müdürü Tekin, Bağışlı köyü'de büyük emekler vererek yıl sonu sergisi hazırlayan genç kursiyerlere teşekkür etti. Tekin, "Dünyada ne görüyorsak kadın eseridir.Halk Eğitim Merkezi'nde halkımızın meslek alanında becerilerini geliştirmek, aile bütçelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini sergilemek amacıyla sosyal ve kültürel kurslar açılmıştır.Halk Eğitim Merkezi mesleki kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin de yapıldığı bir sanat evidir.2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 480 kurs açılmıştır.Bunlar genel kurslar, Mesleki ve Teknik kurslar,1'inci ve 2'inci kademe okuma -yazma kursları halkımıza hizmet vermektedir" dedi.