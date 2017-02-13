(Görüntülü Haber) Köy yolu açıldı çocuklar okullarına kavuştu

MUŞ'ya yoğun kar yağışı nedeniyle 20 günden bu yana kapalı olan Üçevler grup köy yolunun açılması ile öğrenciler, ikinci yarı yıla bir hafta gecikmeli başladı. Ağır kış koşullarının yaşandığı Muş'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde yer yer 2 metreyi aştı. Merkeze 47 kilometre uzaklıkta dağ köyü olan ve 12 köyün bulunduğu Üçevler köy grup yolu kardan kapandı. Okulların açılmasına rağmen şehir merkezinde okuyan öğrenciler okullarına gidemiyordu. 20 gündür ulaşım sağlanamayan bölgede, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonrası köy yolları kardan temizlendi. Son yağan karla birlikte Üçevler köy grup yolunun kapalı olduğunu söyleyen Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, "7 günlük çalışma ardından 47 kilometrelik yol kardan temizlendi. Yolun açılması ile şehir merkezinde yatılı öğrencim gören öğrenciler okullarına kavuştu" dedi.