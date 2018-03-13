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(Görüntülü Haber) Köy okulu imece ile yenilendi

Eser PAZARBAŞI-ADANA,() Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'deki ilk okul hayırsever iş insanı Mehmet Güven'in öncülüğünde imece usulüyle baştan aşağıya yenilendi. Adana ve Mersin yöresinde yaptığı hayır işleriyle...


Eser PAZARBAŞI-ADANA,() Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'deki ilk okul hayırsever iş insanı Mehmet Güven'in öncülüğünde imece usulüyle baştan aşağıya yenilendi.


Adana ve Mersin yöresinde yaptığı hayır işleriyle tanınan hayırsever iş insanı  ve kanaat önderi Mehmet Güven, Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'ü ziyaret ettiğinde, Ganime Erzenci İlkokulu'nun içler acısı haline tanık oldu. Adeta harabeye dönen okulda, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını, onlarca öğretmenin zor şartlarda görev yaptığını gören Güven, okulun onarılması, yenilenmesi için katkı sundu. Güven, katkı sunmasının yanı sıra yöre insanına da imece çağrısı yaptı. Güven'in bu çağrı üzerine kadınlı erkekli yüzlerce köylü, yağmur çamur demeden günlerce çalıştı.

Okulun onarımı ve yenilenmesi için kimi malzeme verdi, kimi işçilik yaptı, kimi yük çekti, kimi boya badana yaptı. Günler süren yoğun çalışmanın ardından Ganime Erzenci İlkokulu yenilendi, eğitime yakışır bir görünüm kazandı. Ganime Erzenci İlkokulu'nun onarımının tamamlanması dolayısıyla okul bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut,  hayırsever Mehmet Güven, AK Parti ve CHP il yöneticileriyle köy sakinleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Aydın Özcan, okulun yenilenmesi için kurulan imeceye katılan vatandaşlara ve buna öncülük eden Mehmet Güven'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Hayırsever vatandaşımızın yaptıkları toplumun diğer bireylerine örnek olmalıdır. Katkı sunanlara teşekkür ediyoruz dedi. Mehmet Güven de, ömrünü hayır işlerini adadığını belirterek, Hayır işleri yapmak güzeldir. Bundan daha güzel ve anlamlı olan ise, herkesin bu çalışmalara kendi gücü oranında katılmasını sağlamaktır. Bu çalışmaya katılan herkese teşekkür ediyorumdiye konuştu. Konuşmaların ardından okul yönetimi tarafından, okulun onarılmasına katkı sunanlara plaket sunuldu.

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