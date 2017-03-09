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(Görüntülü Haber) Köy mezarlığındaki zeytin ağaçları taşındı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kutluoba Köyü Mezarlığı'nda kendiliğinden yetişen 400 delice zeytin ağacı, muhtarlık tarafından bulunduğu yerden sökülerek köy merasına dikildi. Bayramiç İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki...

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kutluoba Köyü Mezarlığı'nda kendiliğinden yetişen 400 delice zeytin ağacı, muhtarlık tarafından bulunduğu yerden sökülerek köy merasına dikildi. Bayramiç İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki Kutluoba Köyü'ndeki mezarlıkta kendiliğinden gelişen zeytin ağaçları geçen yıl muhtarlık tarafından aşılandı. Mezarlığın ortasında sağlıklı üretim yapılamayacağı için, 400 delice zeytin ağacı iş makineleriyle sökülerek başka bir alana taşınıp, dikildi. Ağaçların köylüler tarafından imece usulu ile köye 1 kilometre uzaklıktaki köy merasına dikildiğini anlatan 40 yaşındaki Köy Muhtarı Zafer Sezer, "Bu projeyle köy mezarlığındaki yabani zeytin ağaçlarını aşıladık, fakat burada üretimin doğru olmayacağı görüşüne vardık. Köy tüzel kişiliğine ait meraya diktik. 3-4 yıl sonra verim almayı düşünüyoruz. Buradan elde edilecek gelirle köyümüzün bazı eksikliklerini gidereceğiz" dedi.

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