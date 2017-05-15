(Görüntülü Haber) Köy çocuklarını tiyatro ile tanıştırıyorlar

BİTLİS Belediyesi tiyatro ekibi, merkeze bağlı köylerdeki okullarda gösteriler yapıyor. Açık alanda yapılan gösterileri öğrenciler ilgiyle izliyor. Bitlis Belediyesinin ‘Çocuklar Tiyatrosuz Kalmasın’ sloganı ile başlattığı proje kapsamında köylerdeki okullara giden tiyatrocular özellikle Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklara güzel anlar yaşatıyor. İlk kez tiyatro oyunu izleyen miniklerin heyecanları yüzlerinden okunuyor. Proje ile ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkan Vekili Vali Ahmet Çınar, çocukların ve gençlerin sanatla buluşturulması gerektiğini söyledi. Çınar, "Çoçukların sanatla buluşması ve sanatı hayatlarında bir ihtiyaç olarak görmeleri özgüvenlerini artırır. Hayat ve inanç kalitelerini yükseltir. Ufuklarını açarak hayatı daha anlamlı hale getirir. Köylerde, kırsalda ulaşabildiğimiz bütün çocuklarımıza, özellikle sosyal hayat anlamında mahrumiyetler yaşamış, sanatsal faaliyetler anlamında neredeyse hiçbir teması olmayan çocuklarımıza tiyatroyu götürmek ve orada oyun sahnelemek istiyoruz. Amacımız sanatların bütününü içeren tiyatroyu çocuklarımızın ayağına götürmektir. İçinde, dekor, tasarım, ışık, müzik, edebiyat, drama var. Tiyatroda her şey var. Bir sahne nasıl açılır, nasıl kapanır? Hepsini görüp tanıyacaklar. Proje kapsamında bir çok okulda oyun sergilendi" dedi. Bitlis Belediyesi Tiyatro eğitmeni Cihan Olan ise 2015 yılında kurulan tiyatro ekibinin bugüne kadar birçok çocuk ve büyük oyunu sergilediğini, son olarak ‘Çocuklar Tiyatrosuz Kalmasın’ projesi kapsamında köylerde Hacivat-Karagöz oyunu oynadıklarını dile getirdi. Olan, oyun sergiledikleri okullarda çocuklara hikaye kitabı ve oyuncak dağıttıklarını ifade etti.