(Görüntülü Haber) Köy çocukları masal kitabı yazdı, geliri Mehmetçik Vakfı'na aktarılacak

Bülent TATLI SUŞEHRİ(Sivas), () Sivas'ın Suşehri ilçesinde 7 ilkokul öğrencisi, öğretmenlerinin desteği ile masal kitabı hazırladı. İlk etapta 250 adet basılan kitabın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. İlçeye bağlı Yeşilyayla Köyü İlkokulunun öğretmeni Nisa Gezici(26), birleştirilmiş sınıftaki öğrencilerinden Türkçe dersinde öğrencilerinden kendi masallarını yazmasını istedi. Birleştirilmiş sınıfın 11 öğrencisinden, üst sınıflarda olan 7 öğrencisi masallarını yazdı. Yazılan masalları beğenen öğretmen Nisa Gezici, bunları bir kitapta toplamayı kararlaştırdı. Bunun üzerine yaşları 7-10 arasında değişen 7 çocuğun yazdığı masallardan hareketle toplam 226 sayfalık, 'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitap derlendi. Hazırlanan kitaptan ilk etapta 250 adet bastırıldı. Kitapta çocukların isimleri yer aldı. Öğrenciler, kitabın satılması halinde gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktarma isteklerini öğretmenlerine iletti. Okulun müdür öğretmeni Nisa Gezici, 4 yıldır Yeşilyayla köyünde birleştirilmiş sınıfta görev yaptığını belirterek, Ben bu projeye öğrencilerimin yeteneklerinden yola çıkarak başladım. Tamamen onlara güvenerek başladım. Bu proje onların başarısı. Benim yaptığım sadece onların önünü açmaktı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ayrıca kitabın gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlamayı da onlar teklif etti. Bu da onların fikriydi. Bunun için de onlarla ayrıca gurur duyuyorum dedi. 'KENDİMİZİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUZ' Kitabın yazarlarından okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Duran(10), Öğretmenimizin önerisiyle masal kitabı yazmaya karar verdik. Bu masal kitabını uzay ve hayvanlar hakkında yazdık. Uzay hakkında yazmamızın sebebi uzayı merak ediyor ve seviyor olmamız. Hayvanlar hakkında yazmamızın sebebi ise hayvanları seviyor olmamız. Sonra yazdığımız masalları öğretmenimiz bilgisayarına geçirdi ve matbaaya verdi. Matbaa kitabımızı bastı, çok sevindik, çok mutlu olduk. Şimdi kitabımızı satıp Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Çünkü onlar biz rahat nefes alalım, rahat uyuyalım diye canlarını feda ediyorlar. Onlara çok teşekkür ederiz ve küçük yaşta yazar olduğumuz için çok mutluyuz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz ve çok şanslıyız dedi. Kitabın yazarlarından Resul Erdem, Ahsen Çalışkan, Kevser Yıldız, Damla Duran, Yusuf Kesler ve Talha Kesler de kitap yazdıkları için çok kutlu olduklarını, buna imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür ettiklerini dile getirdi. Geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı için fiyat belirlenmeyen kitabın satış değeri alıcısına bırakılacak.