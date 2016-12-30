Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () - KOSOVA Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve beraberindeki heyet, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Haşim Taçi, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Şehitler Tepesi'nde toplanan Türkiye'de yaşayan Kosova asıllı ziyaretçilerle selamlaşıp, birlikte fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü Haber) Kosova Cumhurbaşkanı Şehitler Tepesi'nde
Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () - KOSOVA Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve beraberindeki heyet, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Haşim Taçi, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Şehitler Tepesi'nde...
30 Aralık 2016 Cuma 16:21
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