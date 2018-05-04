(Görüntülü Haber) KOSGEB'ten dolandırıcılık uyarısı

Mithat ABAKAN MANAVGAT,()Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı, bazı kötü niyetli kişilerin KOSGEB projesi hazırlama vaadiyle vatandaşları kandırdığını belirterek, girişimci konuda uyardı. Manavgat Ticaret Odası (MATSO) tarafından Otogar Toplantı Salonu'nda KOSGEB Destek ve Hibe Kredileri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar'la oda üyeleri katıldı. KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, kurumun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik desteklerini anlattı. Yapılan sunumun ardından Şükrü Mısırlı, MATSO üyelerinin sorularını yanıtladı. KOSGEB desteklerine başvuru için proje hazırlamanın önemli olduğunun altını çizen Mısırlı, MATSO üyelerini uyararak, proje hazırlamak adına kendilerinden para isteyenlerin olabileceğini söyledi. Proje hazırlamak için kaliteli, ahlaklı ve dürüst danışmanlık şirketleri olduğu gibi dolandırıcıların da bulunduğunu anlatan Şükrü Mısırlı sözlerini şöyle sürdürdü Her gün bu konuda 3-5 tane şikayet alıyorum, telefonuma mesajlar geliyor. Deniliyor ki, 'KOSGEB adına arandık, KOSGEB'den bize evrak gönderecekler, Tekirdağ'ın bilmem ne ilçesinden' İsim vereyim yani, bu insanları ifşa edeceksiniz. Vatandaşı istismar eden, kamu kurumu adıyla istismar eden onları, maddi olarak paralarını gasp eden insanları her tarafta ifşa edeceksiniz. Kellem gitse korkmuyorum. 3 kendini bilmez, ne idüğü belirsiz insan gelecek KOSGEB adına temiz kalpli vatandaşıma, 'biz size kredi çıkartacağız, 50 bin lira, 100 bin lira, 300 bin lira. Şu dokümanları gönderiyoruz' deyip para alacak. Buna izin vermeyiz. Bu konuda kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Şükrü Mısırlı, Bu konuda çok fazla örnek var. Böyle tebessüm edeceğiniz, üzüleceğiniz, ağlayacağınız hatta kahkaha atacağınız örnekler var. Vatandaş geliyor bana, 'Müdür bey, bana birisi böyle böyle dedi. Şu kadarda para ödedim.' Niye ödedin diyorum. 'Beni götürdü, ben ödedim. Hadi benim kredimi ver' KOSGEB'le alakası yok diyorum. 'Yok yahu o sanki daha inandırıcıydı' diyor. KOSGEB Müdürüne inanmıyor, diğerlerine inanıyor. Böyle olmaması lazım dedi. KOSGEB Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı, bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için kurumsal kültürü alan, ahlaki değerlere saygılı ve işini doğru yapan danışmanların ise KOBİ rehberliği ve KOBİ danışmanlığı adı altında yeniden yapılandırıp akredite edileceğini söyledi. Toplantının ardından MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, KOSGEB Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı'ya teşekkür plaketi verdi.