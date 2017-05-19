(Görüntülü Haber) Korunan alanlara bisiklet yolculuğu başladı

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizmi'nin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Burdur ve Isparta'da korunan alanların tanıtılması amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizminin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, korunan alanlarda yapılan tabiat turizmi aktivitelerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Korunan Alanlara Bisiklet Yolculuğu' adıyla etkinlik düzenledi. Kent Ormanı'nda başlatılan bisiklet turuna Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 bisikletçi katıldı. Kent Ormanı'nda konaklayan ve aralarında Burdur Emniyet Müdürü Saim Akpınar'ın da bulunduğu bisikletçiler, Kuş Gözlem Evi, Çendik, Kuruçay, Akyaka, Yazıköy ve Yarıköy'den geçerek Soğanlı Sazlığı'nda kadar pedal çevirdi. Kuş gözlemi de yapan bisikletçiler, 3 gün boyunca korunan alanlarda pedal çevirecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, yaptığı açıklamada etkinliğin Tabiat Turizmi Eylem Planı çerçevesinde yapıldığını söyledi. Yılmaztürk, etkinliğin amacının tabiat alanlarını tanıtmak, insanların sağlıklı yaşaması için bilinç oluşturmak, gelenlere bölgeyi tanıtarak turizm hareketliliğini başlatmak, yöre ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.