(Görüntülü Haber) Kortların 73'lük raketi

İZMİR'de 73 yaşında iki çocuğu ve iki torunu bulunan Ülker Turgay, kortlarda raket sallayarak kupa ve madalyaları toplarken, bu moralle mücadele ettiği kansere karşı da güç topluyor. Bankacılıktan emekli olduktan sonra 50 yaşında İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nde hobi amaçlı tenis kursuna başlayan Ülker Turgay, tenis hocasının yönlendirmesiyle bu spora olan yeteneğini geliştirerek müsabakalara katıldı. Uluslararası Tenis Şampiyonusu'nda milli formalar giyen 55 yaş üstü uluslararası müsabakalarda madayla ve kupa kazanan Turgay, 2009 yılında Avusturalya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'dan üstün başarılarla döndü. iki yıl önce meme kanseri olan Turgay, iki ay önce ameliyat oldu. Kanserle mücadelesinde en büyük gücü kortlarda toplayan, tenis oynayarak rahatlayan Turgay, aynı zamanda dokuz yıldır haftada iki gün tenis kursu veriyor. Kortlarda enerji toplayan Turgay, şunları söyledi: "Ben kortlarda adı efsane olmuş çok güçlü raketleri yendim bu hastalık ne ki. Ameliyat oldum ağrılarımı kortlarda dindirdim. Hızla ayağa kalktım ve kortlara koştum. Yıllardır genç yaşlı herkese ücretsiz tenis öğretiyorum. Kadınlara önerim spor yapmaları. Spor insan için en büyük yaşam ve direnç kaynağı."