Adem DURMAZ KORKUTELİ, () Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Özellikle araçların üstleri beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçların üstü ve evlerin önünde de kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kar en çok çiftçileri sevindirdi.
(Görüntülü Haber) Korkuteli'nde kar yağışı etkili oldu
Adem DURMAZ KORKUTELİ, () Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Özellikle araçların üstleri beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçların üstü ve evlerin önünde de kar...
24 Aralık 2017 Pazar 12:03
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