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(Görüntülü Haber) Körfez'de hafriyat kamyonu tepkisi

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde hafriyat kamyonları kaynaklı toz ve gürültüden rahatsız olan mahalle halkı, caddeyi ulaşıma kapattı. Polis, vatandaşları ikna ederek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Körfez...

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde hafriyat kamyonları kaynaklı toz ve gürültüden rahatsız olan mahalle halkı, caddeyi ulaşıma kapattı. Polis, vatandaşları ikna ederek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Körfez Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlar, hafriyat kamyonlarından rahatsız oldukları için Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu önünde Abdülhamithan Caddesi'ni ulaşıma kapattı. Hafriyat kamyonları yolda beklerken, yaklaşık 50 kişi kamyonların yaydığı tozdan ve gürültüden rahatsız olduklarını belirterek, kamyonların güzergahının değiştirilmesini istedi. Daha önce de yolu ulaşıma kapatan mahalle sakinlerini polis ikna etmeye çalıştı. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın vatandaşlarla görüşerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Yusuf Aydın, Esentepe Yeni Camii avlusunda toplanan vatandaşlar ile görüşerek, sorunun çözümü için görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Vatandaşlar görüşmelerin ardından eylemi sonlandırdı.

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