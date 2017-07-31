(Görüntülü Haber) Koreliler, ziyaret ettikleri Kore gazilerinin önünde secde etti
31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:27
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