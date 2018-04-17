ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

(Görüntülü Haber) Kore Gazisi Yarbay, son yolcuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kore gazisi emekli yarbay 91 yaşında Fuat İrtem, yaşlılığa bağlı sebeplerden öldü. İrtem, askeri törenle toprağa verildi. Kore gazisi emekli yarbay Fuat İrtem, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kore gazisi emekli yarbay 91 yaşında Fuat İrtem, yaşlılığa bağlı sebeplerden öldü. İrtem, askeri törenle toprağa verildi. Kore gazisi emekli yarbay Fuat İrtem, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gazi İrtem için Armutalan'ndaki mahalle camisinde bugün öğlende askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İrtem'in yakınları ile çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Kılınan namazın ardından İrtem'in bir süre askerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Armutalan Mahallesi Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Yarbay İrtem'in cenazesi, burada toprağa verildi. İrtem'den sonra Marmaris'te yaşayan Kore gazisi sayısının bire düştüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314