(Görüntülü Haber) Kore Gazisi Yarbay, son yolcuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kore gazisi emekli yarbay 91 yaşında Fuat İrtem, yaşlılığa bağlı sebeplerden öldü. İrtem, askeri törenle toprağa verildi. Kore gazisi emekli yarbay Fuat İrtem, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gazi İrtem için Armutalan'ndaki mahalle camisinde bugün öğlende askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İrtem'in yakınları ile çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Kılınan namazın ardından İrtem'in bir süre askerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Armutalan Mahallesi Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Yarbay İrtem'in cenazesi, burada toprağa verildi. İrtem'den sonra Marmaris'te yaşayan Kore gazisi sayısının bire düştüğü öğrenildi.