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(Görüntülü Haber) Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta hayatını kaybeden Kore Gazisi İsmail Özmen, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi, Sinop'ta yaşayan Kare Gazisi 85 yaşındaki İsmail Özmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Atatürk...

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta hayatını kaybeden Kore Gazisi İsmail Özmen, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi,

Sinop'ta yaşayan Kare Gazisi 85 yaşındaki İsmail Özmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kore gazisi Özmen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sinop merkeze bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törende, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Özmen'i son yolculuğunda Kore Gazisi olan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kılınan Cuma namazına müteakip cenaze namazı sonrası İsmail Özmen, toprağa verildi.

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