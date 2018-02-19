Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazesi Kadirli'deki Özel 7 Mart Hastanesi'nden alınan Kore Gazisi Yusuf Kahraman, askeri araç konvoyuyla helallik alınması için 7 Mart Mahallesi'ndeki evine götürüldü. 9 çocuk babası Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Miraç Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenigün Köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazesi Kadirli'deki Özel 7 Mart Hastanesi'nden alınan Kore Gazisi Yusuf Kahraman, askeri...
19 Şubat 2018 Pazartesi 17:20
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