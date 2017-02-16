(Görüntülü Haber) Köpekli hayır videosu hazırladı

İZMİR, () CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir (30) işitme engelli teyzesi nedeniyle öğrendiği işaret dilini de kullanarak referandumda neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlattığı video hazırladı. Özdemir'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı video çok tıklanırken 4 yaşındaki Jack Russel Terrier cinsi köpeğinin bakışları da dikkat çekti. Aldığı uluşlararası ilişkiler eğitimini AB Proje danışmanlığı yaparak değerlendiren CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyada yaydığı 'hayır' videosu ile gündeme geldi. İşitme engelli teyzesi nedeniyle çocuk yaşlarda işaret dilini öğrenen Özdemir, bu dili de kullanarak 'hayır'ın gerekçelerini anlattığı videoda yanına 4 yaşındaki Jack Russel Terrier cinsi köpeği 'Bella' yı oturttu. Bella'nın sahibi konuşurken ona bakışları dikkat çekti. Özdemir, işaret dilini kullanmasının dezavantajlı kesimlere de ulşamak amacıyla işaret dilini kullandığını vurgulayarak Bella'nın videoda olmasının nedenini şöyle anlattı: "Anayasa değişikliği görüşmeleri gergin geçti. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bir arbede sırasında bacağının ısırıldığını iddia etmişti. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, genel kurul salonunda, CHP?li milletvekillerine atfen, üzerinde köpek resmi de bulunan 'köpek giremez' pankartı açmışlardı. Ben de videomda Bella'yı kullandım. O da ötekileştirildiğinin farkında. Rejim değişikliğini öngören bu anayasa paketi ülkemizde yaşayan her bireyin, her canlının meselesi. Tüm hayvansever dostlarımız ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte inanıyorum ki bu nisan ?hayır?lı bir karar verecek. Videom çok tıklandı, çok güzel yorumlar, mesajlar alıyorum" dedi.