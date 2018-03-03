(Görüntülü Haber) Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü
BEYOĞLU'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı. Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a...
03 Mart 2018 Cumartesi 09:29
BEYOĞLU'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı. Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a binaya girdiği sırada sokaktaki köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Akbay, başka bir apartmanın bahçesinin korkuluklarını aştı. Ayağı kayan Duyan Akbay yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Akbay'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolu ve ayağı kırılan Duyan Akbay ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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