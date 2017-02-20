Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde balıkçılık yapan Enver Yaman, köpeklerden kaçarken deniz kenarında kayalıkların arasında düşen karacayı kurtardı, sırtında taşıdığı yaralı hayvanı tedavisi için Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Olay Karadere Köyü sahilinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Köpeklerden kaçan karacanın kayalıkların arasında denize düştüğünü gören Enver Yaman, köpekleri kovaladıktan sonra yaralanan karacayı kayalıkların üzerine çıkardı. İp yardımıyla sırtına aldığı karacayı taşıyarak balıkçı barınağına götüren Yaman, yaralı hayvanı telefonla yardım istediği Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaman'ın karacayı sırtına alıp deniz kenarından uzaklaştırıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Köpeklerden kaçan yaralı karacayı kurtardı
Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde balıkçılık yapan Enver Yaman, köpeklerden kaçarken deniz kenarında kayalıkların arasında düşen karacayı kurtardı, sırtında taşıdığı yaralı hayvanı tedavisi için...
20 Şubat 2017 Pazartesi 17:29
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