(Görüntülü Haber) Köpek korkusu direğe tırmandırdı

ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, köpeklerden kaçarken telefon direğine çıkan sokak kedisi, Aras Edaş bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin Selamverdi Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, telefon direğine çıktı. Tırmandığı direkten inemeyen kedi, mahsur kaldı. Köpeklerin gitmesine, mahallelinin çabalarına rağmen direkten inmeyen kediyi kurtarması için bölgede bakım ve onarım çalışması yürüten Aras Edaş elektrik şirketinin görevlilerinden yardım istendi. Direğe tırmanan görevli, kediyi eliyle yakalayıp kucağına alarak indirdi. Bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Aras Edaş Hanak İşletme Şefi Burak Badem, "Doğada birçok hayvan çeşitli nedenlerle mahsur kalabiliyor. Günün büyük bir bölümünü arazide geçiren ekiplerimiz, bir taraftan arızaları giderirken bir taraftan da bu hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Yaralı buldukları hayvanları en yakın veteriner hekime götürüp tedavi ettiren ekiplerimiz iyileşen hayvanları daha sonra buldukları yere götürüp bırakıyorlar" diye konuştu.