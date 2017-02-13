(Görüntülü Haber) Köpeğini vurduğunu iddia ettiği komşularından şikayetçi oldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde hayvancılık yapan 36 yaşındaki Şükrü Pelit, kangal cinsi köpeğinin komşuları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki çiftliğinde hayvancılık yapan Şükrü Pelit'in, 1 yaşındaki kangal cinsi köpeği, av tüfeğiyle ateş edilerek vuruldu. Şükrü Pelit'in çağırdığı veteriner, hayvanın telef olduğunu belirledi. Şükrü Pelit, polis merkezine giderek, köpeğinin komşuları A.K. ve N.K. tarafından vurulmuş olabileceğini iddia ederek şikayette bulundu. Komşuları ise iddiaları kabul etmedi. Şükrü Pelit köpeğini öldüren kişinin tespit edilmesini isteyerek, "Çiftliğimde aşıları yapılmış, karnesi mevcut annesi de olan 1 yaşında kangal cinsi köpeği besliyordum. 1 yaşındaki köpeğim zincirini koparmış. Köpeğimi yerinde bulamadım. Bir süre aradıktan sonra ineklerimi sağarken üç el silah sesi duydum. Ben ineklerimi sağmaya devam ederken komşum beni arayarak köpeğimin tavukların peşinden koştuğunu, köpeğimin vurulduğunu söyledi. Komşumun söylediği yere gittiğimde köpeğimi bir evin hemen arkasında vurulmuş halde buldum. Köpeğim doğduğundan bu yana tavuklara saldırdığını görmedim. Komşumdan şikayetçiyim" dedi.