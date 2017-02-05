(Görüntülü Haber) Köpeğin otomobile bağlanıp götürülmesi tepki çekti

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da bir köpeğin, otomobilin dikiz aynasına iple bağlanarak şehirlerarası yolda götürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması tepki çekti. Araç ve sürücüsünün bulunması için polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışma başlattı. Afyonkarahisar- Konya karayolunda önceki gün saat 10.30 sıralarında bir kişinin otomobile bağladığı köpeği koşturduğu ihbarını alan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Köpek ve köpeğin bağlandığı aracın bölgeden ayrılmış olması üzerine ihbarcının verdiği plaka araştırılmaya başlandı. GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI Olayı, Konya köprülü kavşağı yakınlarında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı. Bu görüntü, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dün gece 'Şeytan Afyon'da ortaya çıktı. 03 .. 756 plaka. Durum çok acil. Görüntü bugün seyir halinde olan Ahmet isimli bir vatandaşın kamerasına takılmıştır. Afyon-Konya yolu arasında bu çocuğu aracına bağlayan bu ş...i bulup gereken cezayı verdirelim. Paylaşalım" mesajının altında paylaşılan görüntü kısa sürede binlerce kez görüntülenirken, yüzlerce yorum aldı. Görüntüye yorum yapanlar köpeği bu şekilde götüren kişinin cezalandırılmasını istedi. YASAL İŞLEM BAŞLATILDI Görüntüleri Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderen SOHAYKO, köpeğin bağlandığı otomobilin sürücüsüyle ilgili şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hem Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün yasal işlem başlattığı belirtildi. Görüntülerin kendilerine dün ulaştığını belirten Bölge Müdürü Mahmut Temel, görüntüler ellerine ulaşır ulaşmaz otomobil sürücüsünün bulunması için gerekli işlemleri başlattıklarını kaydetti. 'ARABAYA KOYAMADIK ISIRIYOR' Görüntülerde ise otomobilin sağ dikiz aynasına bir iple bağlı köpek görülürken, dörtlü flaşörleri yanan aracın sağ şeritte ve yavaş ilerlediği, köpeğin ise aracın yanında koşar adım gittiği yer alıyor. Görüntüyü çeken kişi aracıyla bir süre arkadan takip ettikten sonra aracın yanına yaklaşarak, sürücüye "Beyefendi hiç hoş değil, hem de hiç" diye sesleniyor. İki otomobilin trafikte yan yana ilerlediği konuşma sırasında, köpeğin bağlı olduğu otomobilin sürücüsünün ise "Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor" dediği duyuluyor.