(Görüntülü Haber) (köpeğin görüntüsü) Pistte köpek var

Pilot “Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı “ Haber - Kamera: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN / İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek, dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti ve arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçakta pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı. Bu arada uçak içinde bulunan bir yolcu uçakların indiği esnada pistte bulunan köpeği görüntüledi. Kayıtlarda, Hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise, "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd (başka bir meydana yönlenmek ) edeceğim aksi takdirde" dedi. Köpek için DHMİ ekipleri seferber olurken köpek bulunamadı.