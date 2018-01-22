YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN- Giresun’da arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu ortasına adan kişinin kimliği belirlendi. Beytullah Uzunoğlu (61) olduğu tespit edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Uzunoğlu, polisteki sorgunusun ardından adliyeye sevk edildi. Sabıkalı olduğu öğrenilen Uzunoğlu, ilk ifadesinde sarhoş olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığı belirtti.
(Görüntülü Haber) Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı (2)
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN- Giresun’da arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu ortasına adan kişinin kimliği belirlendi. Beytullah Uzunoğlu (61) olduğu...
22 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
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